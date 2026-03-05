La grande musica del Maestro Omaggio a Ennio Morricone

Una tromba e un'orchestra si sono riunite per interpretare le colonne sonore di Ennio Morricone, uno dei compositori più influenti del secolo scorso. L'evento celebra la musica che ha accompagnato numerosi film italiani e internazionali, con esecuzioni dal vivo che rendono omaggio al suo talento. La serata si è svolta in un teatro gremito di appassionati e apprezzatori della grande musica.

Una tromba che ha scritto la storia del cinema italiano, assieme a una talentuosa orchestra, per rendere omaggio alle colonne sonore di uno dei più grandi compositori del '900. Un concerto emozionante, che farà entrare in un autentico frammento di storia della settima arte. È quello che andrà in scena domani alle 21 al Teatro San Rocco di Seregno sotto il titolo "Ennio il maestro": sarà un tributo speciale a Ennio Morricone e alle sue musiche più amate, colonne sonore che torneranno a vivere in modo intenso e coinvolgente, attraversando memoria e immagini, sulle note di partiture come "C'era una volta in America" e "Il buono, il brutto, il cattivo".