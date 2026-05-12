Martedì 12 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni si sono concluse alle 19:30, orario di chiusura per le giocate di oggi. A differenza dell’estrazione precedente di sabato 9 maggio, non sono stati registrati né 6 né 5+ nel SuperEnalotto. I numeri estratti e le combinazioni vincenti saranno pubblicati nelle prossime ore.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 09 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (93) 66 (81) 10 (72) 3 (62) 74 (54) Cagliari: 41 (98) 52 (72) 63 (64) 12 (56) 45 (49) Firenze: 33 (81) 78 (69) 28 (68) 3 (42) 65 (41) Genova: 66 (80) 6 (70) 3 (54) 53 (51) 90 (50) Milano: 77 (77) 61 (71) 88 (61) 15 (59) 74 (57) Napoli: 40 (105) 1 (84) 81 (50) 3 (45) 84 (42) Palermo: 45 (99) 90 (75) 6 (64) 30 (63) 89 (52) Roma: 17 (83)...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 12 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 22/12/2025

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