Oggi, martedì 5 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni si sono concluse alle 19:30, orario entro il quale è possibile giocare ai vari giochi. L’estrazione di ieri, 4 maggio, non ha registrato vincite di prima o seconda categoria nel SuperEnalotto.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 04 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 41 (116) 67 (89) 66 (77) 10 (68) 3 (58)Cagliari: 41 (94) 52 (68) 63 (60) 12 (52) 32 (48)Firenze: 33 (77) 78 (65) 28 (64) 64 (56) 69 (49)Genova: 66 (76) 6 (66) 3 (50) 53 (47) 90 (46)Milano: 77 (73) 61 (67) 88 (57) 15 (55) 74 (53)Napoli: 40 (101) 1 (80) 81 (46) 3 (41) 84 (38)Palermo: 45 (95) 90...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 5 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Notizie correlate

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 7 aprile 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 04 aprile...

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 17 marzo 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 14 marzo...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 2 maggio: nessun 6 centrato; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di lunedì 4 maggio 2026; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 aprile 2026; Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 30 aprile 2026.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 5 maggio 2026: numeri vincenti e quote in direttaEstrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di martedì 5 maggio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, ... corriereadriatico.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 maggio 2026: numeri vincenti e quoteIn diretta le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e le quote di martedì 5 maggio 2026: segui in tempo reale le estrazioni a partire dalle ore 20 di questa sera sulle ... ilmattino.it

Webuild per la #Campania: Linea AV/AC Napoli–Bari, finito lo scavo della galleria rocchetta sul Lotto Apice–Hirpinia. Protagonista dello scavo la TBM Futura, che ha completato l’opera in soli 18 mesi, lavorando non-stop, grazie all’impegno di oltre 140 tecnici - facebook.com facebook

Un grande pittore del Rinascimento alle prese con i debiti, un notaio trevigiano e una medaglia misteriosa. Nell’ottavo episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» una piccola opera rivela un episodio sorprendente della vita di Lorenzo Lotto. x.com