Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 7 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Da quifinanza.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 7 aprile 2026 sono state estratte le combinazioni di numeri per il Lotto, il SuperEnalotto e il 10eLotto serale. Le estrazioni si sono concluse alle 19:30, orario entro il quale si poteva ancora giocare. Nell’estrazione precedente, avvenuta sabato 4 aprile, non sono stati registrati né 6 né 5+ come numeri vincenti.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 04 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (100) 67 (73) 66 (61) 60 (54) 33 (53) Cagliari: 41 (78) 26 (72) 72 (61) 20 (55) 52 (52) Firenze: 47 (90) 90 (80) 33 (61) 80 (57) 37 (55) Genova: 70 (78) 66 (60) 6 (50) 49 (48) 10 (42) Milano: 85 (76) 32 (66) 34 (62) 77 (57) 61 (51) Napoli: 40 (85) 22 (69) 1 (64) 46 (57) 36 (56) Palermo: 46 (82) 45 (79) 1 (56) 90 (55) 36 (45) Roma: 17... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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