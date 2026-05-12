Lotta alle corna | l' unità bacchettona del campo largo

In Italia, la coalizione di centrosinistra ha approvato all’unanimità una linea più severa e moralista, incentrata sulla lotta alle corna e ai comportamenti considerati sconvenienti. La decisione segna un cambio di rotta rispetto alle posizioni precedenti, con un crescente impegno nel promuovere norme più rigide. La discussione si è concentrata principalmente su questioni legate al rispetto delle regole morali e dei valori tradizionali.

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