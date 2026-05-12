Lotta alle corna | l' unità bacchettona del campo largo
In Italia, la coalizione di centrosinistra ha approvato all’unanimità una linea più severa e moralista, incentrata sulla lotta alle corna e ai comportamenti considerati sconvenienti. La decisione segna un cambio di rotta rispetto alle posizioni precedenti, con un crescente impegno nel promuovere norme più rigide. La discussione si è concentrata principalmente su questioni legate al rispetto delle regole morali e dei valori tradizionali.
La sinistra ha scelto la svolta guardona e bacchettona. Sulla via del voyeurismo i compagni hanno decretato all’unanimità, finalmente, l’unità del Campo Largo. Tutti d’accordo, da Schlein a Conte, da Bonelli a Fratoianni, forse recuperano anche Calenda, di sicuro non c’è spazio per un accordo sottobanco con Forza Italia, «il partito dell’amore» che fu del mai troppo compianto Silvio. È giunto il momento di una forte battaglia di identità, di programma, una cosa di sinistra e di robusto nannimorettismo: il ripristino dei canoni dell’ars amatoria, la condanna del tradimento, la fine dell’era del degrado morale, il divieto delle corna. Se la.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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