La candidatura di Michele Sodano l' unità del Campo Largo scricchiola | Proposte no l' imposizione di Controcorrente

Domani, a Palermo, ci sarà una riunione del Centrosinistra. Sul tavolo verrà portato il nome di Roberta Lala, Italia Viva ne parlerà con gli alleati. Cuffaro (Pd): "Mi impegnerò fino all'ultimo momento utile a ricomporre l'Area Progressista con tutte le sue componenti". Carmina (M5S): "Noi siamo per l’unità di tutte le forze di opposizione” Se il Centrodestra si sta muovendo da “separati in casa”, due i “fronti” al momento contrapposti: Mpa, Forza Italia e Fratelli d'Italia da un lato e Lega e Nuova Dc dall'altro, non va meglio nell'Area Progressista. Candidature complicate, senza alcuna unità partitica, almeno per il momento, per Agrigento. Il passo in avanti mosso da Ismaele La Vardera che, stamani, ha presentato il candidato a sindaco Michele Sodano, ha fatto indignare - chi più, chi meno - gli alleati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Michele Sodano, 36 anni, già deputato nazionale del Movimento Cinque Stelle dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre del 2022, è il candidato sindaco di Agrigento per Controcorrente: il movimento creato dal deputato regionale Ismaele La Vardera - facebook.com facebook