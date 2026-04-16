Pizza accetta la candidatura appello all’unità del campo largo

Dopo la decisione della Direzione provinciale del Partito Democratico di sostenere la candidatura dell’avvocato Nello Pizza a sindaco di Avellino, si sono registrati momenti di tensione e scambi di opinioni. La scelta ha diviso le diverse anime del partito e ha portato a confronti tra i membri del gruppo politico. Nel frattempo, è stato fatto un appello all’unità del campo largo per affrontare le sfide future.

Tempo di lettura: 2 minuti Pd All’indomani della decisione della Direzione provinciale Pd di investire l’avvocato Nello Pizza della candidatura a sindaco della città di Avellino, la giornata è stata di quelle turbolente. Prima le dimissioni dell’ex candidato sindaco Tonino Gengaro dalla direzione poi la presa di posizione dell’Associazione Controvento di sfilarsi dall’alleanza e l’assenza dal tavolo convocato dal Segretario dem Marco Santo Alaia. A via Tagliamento, sede del Pd, arriva invece Nello Pizza che, con il gabro che lo contraddistingue, decide di non concedersi a microfoni e taccuini nè di sedersi al tavolo per rispetto di una discussione ancora in corso, ma con il convincimento che si arriverà ad una sintesi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pizza accetta la candidatura, appello all’unità del campo largo Notizie correlate Leggi anche: La candidatura di Michele Sodano, l'unità del Campo Largo scricchiola: "Proposte, no l'imposizione di Controcorrente" Piero De Luca (PD): "Soddisfazione per la candidatura di Nello Pizza, ora al lavoro per l'unità nel campo progressista"Esprimo profonda soddisfazione per l'esito della Direzione provinciale PD di Avellino, che ha individuato nella figura di Nello Pizza, la proposta di...