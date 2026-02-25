Alzheimer e infiammazione un interruttore naturale aiuta a ‘spegnere’ l’incendio 

Una molecola naturale prodotta dal nostro corpo può ridurre l’infiammazione associata all’Alzheimer, causata dall’accumulo di proteine dannose nel cervello. Studi recenti dimostrano che questa sostanza aiuta a ‘spegnere’ l’infiammazione, spesso responsabile del peggioramento dei sintomi. La scoperta apre nuove strade per approcci terapeutici più mirati e meno invasivi. La ricerca si concentra ora su come sfruttare questa molecola per rallentare il declino cognitivo.

Alzheimer e infiammazione: arrivano nuove informazioni sugli effetti di una molecola prodotta naturalmente dal nostro organismo e studiata per le sue proprietà neuroprotettive e a capacità di modulare infiammazione e dolore. Parliamo della Pea o palmitoiletanolamide. Un nuovo studio della Fondazione Santa Lucia Irccs, pubblicato su ‘Frontiers in Immunology’, mostra che questa sostanza non si limiterebbe a un’azione anti-infiammatoria diretta, ma interverrebbe in modo più mirato su specifiche funzioni del sistema immunitario, con possibili ricadute nell’Alzheimer e nelle patologie neurodegenerative. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Scoperto il meccanismo naturale che spegne l’infiammazioneGli scienziati dell'University College di Londra hanno scoperto come il corpo spegne l'infiammazione grazie a un meccanismo naturale.

Non memoria o logica: c’è un gioco che aiuta a prevenire l’Alzheimer (e ti sorprenderà)Un nuovo gioco, studiato per stimolare le capacità cognitive e prevenire l’Alzheimer, sta attirando l’attenzione.

