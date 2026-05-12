Lorenzo Zazzeri si racconta come mai prima | Olimpiadi rinascita arte e il sogno LA28

Lorenzo Zazzeri si è lasciato intervistare da OA Sport, offrendo un racconto inedito che va oltre le sue imprese sportive. Durante l’intervista, il nuotatore ha parlato delle sue esperienze alle Olimpiadi, delle sfide legate alla riabilitazione e del suo interesse per l’arte. Ha condiviso dettagli sulla sua carriera e sui sogni futuri, tra cui l’obiettivo di partecipare alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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Intervista esclusiva e davvero unica di OA Sport con Lorenzo Zazzeri. Il campione azzurro si apre come raramente aveva fatto in passato, raccontando non solo la carriera sportiva ai massimi livelli, ma anche il lato più personale, creativo e umano del suo percorso. Dai primi passi nel nuoto fino ai successi internazionali, Zazzeri ripercorre le tappe che lo hanno portato a conquistare medaglie olimpiche, mondiali ed europee, diventando uno dei simboli dello sprint italiano. Ampio spazio alle emozioni vissute ai Olympic Games Tokyo 2020 con lo storico argento nella staffetta 4×100 stile libero e alla finale olimpica individuale nei 50 stile....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Zazzeri si racconta come mai prima: Olimpiadi, rinascita, arte e il sogno LA28 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lorenzo Zazzeri si racconta come mai prima: Olimpiadi, rinascita, arte e il sogno LA28 Notizie correlate Olimpiadi LA28: biglietti da 28$ e commissioni record al 24%Los Angeles aprirà la vendita dei biglietti per i Giochi Olimpiadi del 2028, con tagliandi accessibili a partire da 28 dollari. Lorenzo Zazzeri: “Ho quasi 32 anni, ma continuo a migliorare. Lavoro sulla seconda vasca dei 100”In occasione del Meeting di Livorno è andata in onda una puntata speciale di Swim Zone, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: Martina Bonacchi... Argomenti più discussi: Lorenzo Zazzeri speaker del TEDx della Sapienza; Thomas Ceccon: Non sono sereno, dopo l’Australia non avevo più voglia di nuotare. Essere vero è la mia caratteristica; NUOTO: IL TROFEO DI PRIMAVERA: GRANDE SPETTACOLO ALLA NANNINI ..COMANDA IL NUOTO. Giochi di Milano-Cortina. Lorenzo Zazzeri tedoforo a GrossetoIl percorso della Fiamma Olimpica, avviato lo scorso 6 dicembre dallo Stadio dei Marmi, sta attraversando l’intera penisola, per concludersi il 6 febbraio a Milano, in occasione dell’avvio ufficiale ... federnuoto.it