A Los Angeles è stata annunciata l’apertura della vendita dei biglietti per le Olimpiadi del 2028, con prezzi che partono da 28 dollari. Durante la fase iniziale, si registrano commissioni che raggiungono il 24 per cento, il valore più alto mai riscontrato per questo tipo di acquisti. La vendita si svolgerà nei prossimi mesi, offrendo la possibilità di acquistare i biglietti a prezzi accessibili per un evento di portata globale.

Los Angeles aprirà la vendita dei biglietti per i Giochi Olimpiadi del 2028, con tagliandi accessibili a partire da 28 dollari. L’evento si svolgerà tra il 14 e il 30 luglio di quell’anno. L’avvio ufficiale della prevendita è fissato tra pochi giorni. Tuttavia, una finestra anticipata ha già permesso l’acquisto a chi risiede nelle contee del sud della California o nei territori limitrofi a Oklahoma City, dove avranno luogo le competizioni di softball e canoa. Il sistema di vendita non prevede un listino fisso. Il Comitato Organizzatore ha optato per il dynamic pricing, una strategia che adegua il costo dei posti in base all’effettiva richiesta del mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpiadi LA28: biglietti da 28$ e commissioni record al 24%

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Come funziona il sistema di biglietteria di LA28: le risposte alle domande più frequentiI primi biglietti per i Giochi Olimpici del 2028 saranno messi in vendita ad aprile; gli utenti registrati riceveranno le notifiche relative alle fasce orarie assegnate tra il 31 marzo e il 7 aprile. olympics.com

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