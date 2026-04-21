Lorenzo Musetti si trova attualmente fuori dalla top 10 del ranking ATP e avrà bisogno di recuperare posizioni per rientrarci. Per farlo, dovrà difendere i 400 punti conseguiti lo scorso anno al torneo di Madrid, dove ha raggiunto la semifinale. Al termine dell’edizione in corso in Spagna, Musetti perderà quei punti, a meno che non ottenga risultati simili o migliori rispetto all’anno precedente.

Lorenzo Musetti deve difendere la semifinale raggiunta nel 2025 nell’ ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro, per questo motivo, al termine del torneo in altura sulla terra battuta spagnola, scarterà i 400 punti incamerati lo scorso anno nel ranking ATP. Nell’aggiornamento rilasciato ieri, inoltre, Musetti si trovava a quota 3715, al nono posto, ma a Madrid ripartirà da quota 3315, e così nella classifica virtuale ha perso due piazze, scivolando in undicesima posizione: l’azzurro è stato scavalcato dal russo Daniil Medvedev e dal kazako Alexander Bublik. Musetti deve recuperare appena 30 punti a Bublik e soli 45 a Medvedev: superare un turno...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Lorenzo Musetti è virtualmente fuori dalla top10 e cosa deve fare per rientrarci a Madrid

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