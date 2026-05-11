Lorenzo e Gianluca morti a 22 anni nell' incidente di viale Marconi Uno era amico di Gaia e Camilla

Due giovani di 22 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto in viale Marconi. Uno dei due era amico di due ragazze, Gaia e Camilla. L'incidente ha coinvolto almeno un'auto e ha provocato la chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato allo scontro.

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