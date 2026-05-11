Lorenzo e Gianluca morti a 22 anni nell' incidente di viale Marconi Uno era amico di Gaia e Camilla

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani di 22 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto in viale Marconi. Uno dei due era amico di due ragazze, Gaia e Camilla. L'incidente ha coinvolto almeno un'auto e ha provocato la chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato allo scontro.

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Un drammatico intreccio del destino. Vite spezzate troppo presto. È così che il racconto dell'ultimo ed ennesimo incidente stradale diventa ancora più macabro. A perdere la vita nella serata di domenica sono stati due giovanissimi, Lorenzo Rapisardi e Gianluca Fino, due ragazzi di 22 anni.🔗 Leggi su Romatoday.it

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