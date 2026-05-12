L’Opi Arezzo ha celebrato la Giornata Internazionale dell’Infermiere

Questa mattina, presso la sede di via Marco Perennio, si è tenuta la cerimonia per la Giornata Internazionale della Professione Infermieristica, organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ordine professionale e di altre figure del settore sanitario, che hanno ricordato la data e il ruolo degli infermieri nel sistema sanitario locale. La giornata si è conclusa con un momento di confronto tra gli iscritti.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Si è svolta questa mattina, nella sede di via Marco Perennio, la celebrazione della Giornata Internazionale della Professione Infermieristica organizzata d all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo. Un evento caratterizzato da una profonda partecipazione, che ha saputo unire il futuro della categoria, rappresentato dai neoiscritti, con la memoria storica di chi opera sul territorio da decenni. L’Ordine ha scelto di anticipare la ricorrenza di un giorno rispetto alla data ufficiale del 12 maggio: una decisione necessaria per permettere a una delegazione dell’OPI Arezzo di raggiungere Roma e partecipare alle celebrazioni nazionali della professione alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Opi Arezzo ha celebrato la Giornata Internazionale dell’Infermiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’InfermiereArezzo, 6 maggio 2026 – L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo celebra la Giornata Internazionale della Professione... Giornata Internazionale dell’Infermiere: l'Opi di Parma celebra la professione tra cura, eccellenza e impegno socialeIn occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Parma riafferma il valore centrale... Argomenti più discussi: L’Opi Arezzo celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere; OPI Arezzo celebra gli infermieri: giuramento dei giovani e riconoscimenti ai veterani della professione; Giornata dell’Infermiere: ecco i nuovi iscritti e i veterani aretini. La cerimonia; Infermieri: il consiglio dell'Ordine conferma la fiducia a Giovanni Grasso. OpiMiLoMb (@Opi_MiLoMb) / Posts / X x.com Laurea Infermieristica ad Arezzo, Opi alza la voce: No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subitoArezzo, 17 aprile 2026 – Laurea Infermieristica ad Arezzo, OPI alza la voce: No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito Lettera aperta dell’Ordine al Rettore dell’Università di Siena ... lanazione.it