È stata avviata una raccolta fondi da parte di un progetto dell’Università Bicocca volto a creare una mappa dei servizi disponibili tra Milano e Monza per sostenere la longevità attiva dei senior. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi sul territorio e prevenire il deterioramento cognitivo tra le persone anziane. Il progetto si concentra sulla collaborazione tra le due aree per offrire un supporto più efficace.

Al via una raccolta fondi per il progetto dell’Università Bicocca che connette i servizi sul territorio di Milano e Monza Brianza per prevenire il deterioramento cognitivo dei senior. La sfida all’insegna della longevità attiva si chiama Acti-Long, progetto innovativo che ha appena lanciato la sua campagna di crowdfunding, attiva su Ideaginger.it, all’interno del programma BiUniCrowd dell’Università di Milano-Bicocca. Longevità in salute sì, ma come?. Acti-Long vuole essere punto di riferimento per anziani e caregiver sul territorio, in grado di orientare gli utenti e connettere i servizi disponibili, integrando informazione e ricerca scientifica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Longevità attiva tra Milano e Monza, arriva Acti-Long con la mappa dei servizi

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