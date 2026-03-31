I provider italiani al governo | Con la guerra probabili razionamenti energetici serve una mappa dei siti digitali per i servizi essenziali

L’associazione degli internet provider italiani ha sollecitato il governo a convocare un tavolo di crisi entro una settimana, in risposta alle potenziali razionamenti energetici legati alla guerra. La richiesta mira a definire una mappa dei siti digitali considerati essenziali per assicurare la continuità delle infrastrutture digitali e dei servizi pubblici. L’obiettivo è intervenire tempestivamente per prevenire eventuali interruzioni.

L’associazione degli internet provider italiani (Aiip) ha chiesto al governo l’apertura di un Tavolo di crisi, “con la massima urgenza” “possibilmente entro sette giorni”, per garantire la continuità delle infrastrutture digitali da cui dipendono i servizi essenziali. Sull’onda della guerra in Iran e della difficoltà di approvvigionamento di gas e petrolio, non si escludono razionamenti energetici. Ma i “nodi” strategici non si possono spegnere – scrive l’associazione – altrimenti verrebbero meno i servizi per la salute, la sicurezza, l’istruzione, la pubblica amministrazione, i pagamenti on line. “ L’Italia non può permettersi di affrontare eventuali misure emergenziali senza una preventiva mappatura delle infrastrutture digitali da salvaguardare”, avvisano i provider nel comunicato dall’associazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I provider italiani al governo: “Con la guerra probabili razionamenti energetici, serve una mappa dei siti digitali per i servizi essenziali” Articoli correlati Coltelli e Decreto Sicurezza, il CAI scrive al governo: “Strumenti essenziali in montagna, serve una deroga”Il Club Alpino Italiano ha chiesto una "deroga esplicita per le attività escursionistiche, alpinistiche e di soccorso in ambiente naturale" al... Leggi anche: I cervelli digitali che fanno funzionare i servizi in Europa sono tutti oltreoceano: serve una via d’uscita Una selezione di notizie su provider italiani Discussioni sull' argomento Energia, Internet provider in allarme: un piano per salvare reti e data center; Gelato Day 2026: i numeri del gelato in Italia secondo l’Osservatorio Host; Russia, aumenta la stretta su Internet; Host Milano, in scena il gelato italiano che vale 4,9 miliardi. Il ceo Monti: l’aumento dei ricavi e la solida generazione di cassa ci consentono di rafforzare la remunerazione degli azionisti. La cedola sarà di 0,29 euro per il 2025 e di 0,30 per il 2026. Record di traffico nei cieli italiani: il gruppo è il miglior service provider d - facebook.com facebook