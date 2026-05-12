L’on Giusi Princi celebra il successo europeo di Morabito

L’on. Giusi Princi ha commentato positivamente il recital del giovane pianista proveniente da Reggio Calabria, svoltosi a Londra. L’evento ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche artistiche e per aver rappresentato un esempio di talento calabrese nel contesto europeo. La politica ha espresso apprezzamento per questa performance, considerandola un risultato significativo per la promozione culturale della regione.

L’on. Giusi Princi elogia il recital londinese del giovane pianista reggino, simbolo delle eccellenze culturali calabresi. Il recital pianistico del giovane Maestro reggino Antonio Morabito, ospitato nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, ha registrato il tutto esaurito e si è concluso con una lunga standing ovation. Un risultato che, nelle parole dell’europarlamentare Giusi Princi, assume un valore che va oltre la dimensione artistica, diventando testimonianza concreta della qualità culturale che la Calabria è capace di esprimere. “La Calabria continua a distinguersi in Europa per le sue eccellenze culturali e artistiche.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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