Giusi Princi | svolta UE sulla definizione di stupro

Nel dibattito al Parlamento europeo, è stata adottata una nuova definizione di stupro che sottolinea come qualsiasi atto sessuale senza consenso costituisca violenza. La commissione ha approvato un testo che introduce questa precisazione, eliminando ambiguità precedenti. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle formulazioni precedenti e mira a rafforzare le norme di tutela nei confronti delle donne in ambito europeo.

Giusi Princi: “Senza consenso è violenza. L’Europa non può più permettersi ambiguità”. A Strasburgo, il Parlamento europeo ha compiuto un passaggio che segna una svolta nella tutela dei diritti delle donne. L’europarlamentare Giusi Princi ha espresso piena soddisfazione per l’approvazione della relazione che introduce una definizione comune di stupro in tutta l’Unione, fondata sull’assenza di consenso. Una scelta che, nelle sue parole, rappresenta un atto di responsabilità politica e culturale, oltre che un passo necessario verso un’Europa più giusta e più sicura. Princi ha sottolineato come il silenzio, la mancata resistenza, l’assenza di un “no” o un consenso prestato in precedenza non possano più essere interpretati come consenso.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Giusi Princi: svolta UE sulla definizione di stupro Notizie correlate Leggi anche: Giusi Princi guida l’impegno UE contro la violenza Giusi Princi: 60 milioni UE per la cultura europeaIl nuovo bando 2026 di Creative Europe rappresenta un passaggio decisivo per il settore culturale europeo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’europarlamentare Giusi Princi incontra Papa Leone XIV: Costruire ponti attraverso il dialogo; Giusi Princi eletta Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per l’Asia Centrale; 25 aprile, Princi: Memoria e impegno per la democrazia e la libertà; Europa a casa, online il report di maggio del servizio di accesso ai fondi europei promosso dall’europarlamentare Giusi Princi. Giusi Princi ha incontrato vice ministro Affari Esteri del KazakhistanL’Europarlamentare Giusi Princi, in qualità di Presidente della Delegazione UE per l'Asia Centrale, ha incontrato il Vice Ministro degli Affari Esteri del Kazakhistan, Roman Vassilenko. Un incontro ... rainews.it Parlamento europeo, Giusi Princi eletta capo delegazione per l'Asia centraleL'eurodeputata di Forza Italia è stata eletta all'unanimità, lavorerà per approfondire i rapporti dell'Europa con i paesi asiatici L’eurodeputata Giusi Princi è stata proclamata Presidente della ... rainews.it https://www.calabriareportage.it/leuroparlamentare-giusi-princi-incontra-papa-leone-xiv-costruire-ponti-attraverso-il-dialogo/ - facebook.com facebook