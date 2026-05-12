L' omicidio? Mio padre aveva accumulato ingiustizie E spunta il giallo della bomba

A Brindisi prosegue il processo legato all'omicidio di una donna, con l'esame dei testimoni che continua a coinvolgere i parenti delle parti coinvolte. Oggi, il turno è toccato a Maria, figlia dell'imputato e nipote della vittima, chiamata a rispondere davanti alla corte d'assise presieduta dal giudice Maurizio Saso. La discussione si concentra sulle testimonianze dei parenti e sui dettagli emersi nel corso delle indagini.

BRINDISI - Prosegue l'avvicendamento dei famigliari di Irene Margherito sul banco dei testimoni. Oggi (martedì 12 maggio 2026) tocca a Maria, figlia dell'imputato e nipote della vittima, sedere di fronte alla corte d'assise presieduta da Maurizio Saso (a latere: Ambrogio Colombo). L'unico che.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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