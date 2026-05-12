L' omicidio? Mio padre aveva accumulato ingiustizie E spunta il giallo della bomba
A Brindisi prosegue il processo legato all'omicidio di una donna, con l'esame dei testimoni che continua a coinvolgere i parenti delle parti coinvolte. Oggi, il turno è toccato a Maria, figlia dell'imputato e nipote della vittima, chiamata a rispondere davanti alla corte d'assise presieduta dal giudice Maurizio Saso. La discussione si concentra sulle testimonianze dei parenti e sui dettagli emersi nel corso delle indagini.
BRINDISI - Prosegue l'avvicendamento dei famigliari di Irene Margherito sul banco dei testimoni. Oggi (martedì 12 maggio 2026) tocca a Maria, figlia dell'imputato e nipote della vittima, sedere di fronte alla corte d'assise presieduta da Maurizio Saso (a latere: Ambrogio Colombo). L'unico che.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Carolina Galati, la figlia di Albano Galati, era in aula mentre la Corte d'Assise condannava suo padre all'ergastolo per l'omicidio di Aneta, sua madre. Non riconosco in quell'uomo mio padre - dice - ci lega solo il cognome, ma umanamente nulla. Fino alla fine facebook
Mio padre si innervosisce davvero per spendere soldi per me. reddit
Nella notte il padre avrebbe confessato ai carabinieri: L’ho ucciso io, mio figlio era un violento. E avrebbe indicato l’accetta, nascosta vicina al condominio dove Andrea Sciorilli, 21 anni, viveva con il genitore e la sorella. x.com
Il padre di Luca Attanasio, 'mio figlio ucciso perché dava fastidio'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it