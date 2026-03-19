È morto Umberto Bossi il fondatore della Lega | aveva 84 anni Calderoli | Perdo il mio secondo padre

È morto Umberto Bossi, fondatore e figura centrale della Lega, giovedì sera a Varese. Aveva 84 anni e la notizia è stata comunicata in giornata. Il suo decesso ha suscitato reazioni da parte di esponenti politici, tra cui un commento di Calderoli, che ha definito Bossi come un secondo padre. La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera politica.

È morto Umberto Bossi. Fondatore e storico leader della Lega, si è spento nella prima serata di giovedì 19 marzo a Varese all’età di 84 anni. Figura centrale nella trasformazione del sistema politico italiano della Seconda Repubblica, Bossi ha guidato il partito dalle origini movimentiste fino alla partecipazione ai governi nazionali. Eletto per la prima volta al Senato nel 1987, è stato ministro, deputato ed europarlamentare della Repubblica. Segretario federale della Lega Nord fino al 2012, gli è stata successivamente attribuita la carica onorifica di presidente a vita. Secondo le prime informazioni arrivate, Bossi era stato ricoverato mercoledì in ospedale a Varese: portato in terapia intensiva, le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: È morto Umberto Bossi: il fondatore della Lega aveva 84 anni Leggi anche: E’ morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni Contenuti utili per approfondire Umberto Bossi Temi più discussi: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva; Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che cambiò la politica italiana; A2a stacca la cedola, al Comune di Bergamo 2,3 milioni. A Milano e Brescia 80; Festeggiati gli otto nuovi nati per la Giornata della gentilezza. È morto Umberto Bossi, il leader della Lega che ha stravolto la politica italianaAveva 84 anni. Dagli esordi come cantante folk all’irresistibile ascesa politica fino al malore che nel 2004 segnò il declino. Vita, imprese, eccessi, ... repubblica.it Morto Umberto Bossi, chi era il fondatore della Lega Nord: gli esordi da cantautore, le poesie in dialetto e l'ascesa politicaUmberto Bossi, fondatore della Lega Nord è morto all'età di 84 anni. Il politico, fondatore della Lega Nord, era stato colpito da un grave ictus cerebrale ... leggo.it Morto Umberto Bossi, si spegne ad 84 anni il fondatore della Lega - facebook.com facebook Maroni e Salvini, quando Umberto Bossi dovette cedere la guida. Il 'capo' non aveva delfini, "secessione, altro che successione" #ANSA x.com