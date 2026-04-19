Una supercella temporalesca sta attraversando la Lombardia, provocando grandine di circa 3 centimetri tra Como e Milano. La perturbazione sta interessando in particolare l’area comasca, con il temporale che si sta spostando verso il settore est di Milano. Non sono state segnalate ancora conseguenze gravi, ma sono stati registrati danni a beni e veicoli nelle zone colpite. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.

Una supercella temporalesca sta attraversando la Lombardia, colpendo duramente l’area di Como con grandine di grandi dimensioni e spostandosi ora verso il quadrante orientale di Milano. Il fenomeno ha causato accumuli di ghiaccio sulle strade e potenziali danni a infrastrutture e vegetazione nelle zone colpite dalle ultime ore. Il territorio comasco è stato investito da una violenta perturbazione che ha trasformato momentaneamente il paesaggio urbano e rurale. In diverse zone della città e dell’hinterland, i chicchi sono stati così numerosi da ricoprire il manto stradale, rendendo difficile la circolazione dei veicoli. A Laino, in particolare, le vie sono risultate completamente bianche sotto lo strato di gelo caduto dal cielo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia sotto la supercella: grandine da 3 cm tra Como e Milano

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