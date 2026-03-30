Negli ultimi sette anni, la regione ha attirato complessivamente 12 miliardi di euro di investimenti esteri, posizionandosi tra le aree più competitive in Italia e in Europa. La notizia è stata comunicata durante l’Annual Meeting di Invest in Tuscany, che si è svolto recentemente a Firenze presso la sede della giunta regionale. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

LA TOSCANA tra le regioni leader in Italia e in Europa per la capacità di captare capitali esteri. La conferma arriva dall’Annual Meeting di Invest in Tuscany che si è tenuto nei giorni scorsi a Firenze, nei locali di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale. Un’occasione per fare il punto su strategie, obiettivi e risultati e presentare un bilancio rafforzato dai 12 miliardi di euro di capitale investito nel periodo 2019-2025, dalle 15mila nuove occupazioni generate e da altri dati presentati nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Regione leader nell’attrazione di capitali esteri, raccolti 12 miliardi in sette anni

Articoli correlati

Il Foto Cine Club Forlì e i sette peccati capitali: un percorso fotografico in mostra nell'Oratorio di San SebastianoDal 28 marzo al 6 aprile l'Oratorio di San Sebastiano (via Pace Bombace) ospiterà la mostra fotografica "I sette peccati capitali" promossa dal Foto...

Giani: "Ai vertici in Italia per attrazione capitali stranieri, grazie a struttura ad hoc"Toscana tra le regioni leader in Italia ed Europa per la sua capacità di captare capitali esteri.

Contenuti e approfondimenti su Regione leader

Temi più discussi: La Regione leader nell’attrazione di capitali esteri, raccolti 12 miliardi in sette anni; Affluenza Referendum alle 23: nel Lazio vota oltre il 48%, la Puglia supera il 39%, Emilia-Romagna la regione leader; Confronto sulla nuova Pac 2028-2034; Di santa Regione Lombardia e Catalogna uniscono le forze per pesare nelle politiche industriali europee.

Lazio. Regione: Siamo leader nell’elisoccorso. Voli notturni cresciuti dell’83%Nel corso dei primi sei mesi del 2016 i voli notturni sono cresciuti dell’83% garantendo una copertura del servizio H24 su tutto il territorio regionale. Nel corso dell’anno precedente i voli erano ... quotidianosanita.it

La Regione in tour nelle aziende leader mondiali: Lutech e MalvestitiLa Regione in tour nelle aziende cinisellesi. Il presidente Attilio Fontana ha visitato la Lutech, oggi terzo player del digitale in Italia con 2.100 dipendenti e oltre mille professionisti esterni. ilgiorno.it

Il deputato della Regione siciliana e leader di Controcorrente denuncia attraverso i social i messaggi ricevuti dalla premier su Whatsapp. "E questo è il cambiamento..." - facebook.com facebook