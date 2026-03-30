La Regione leader nell’attrazione di capitali esteri raccolti 12 miliardi in sette anni
Negli ultimi sette anni, la regione ha attirato complessivamente 12 miliardi di euro di investimenti esteri, posizionandosi tra le aree più competitive in Italia e in Europa. La notizia è stata comunicata durante l’Annual Meeting di Invest in Tuscany, che si è svolto recentemente a Firenze presso la sede della giunta regionale. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali e operatori del settore.
LA TOSCANA tra le regioni leader in Italia e in Europa per la capacità di captare capitali esteri. La conferma arriva dall’Annual Meeting di Invest in Tuscany che si è tenuto nei giorni scorsi a Firenze, nei locali di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale. Un’occasione per fare il punto su strategie, obiettivi e risultati e presentare un bilancio rafforzato dai 12 miliardi di euro di capitale investito nel periodo 2019-2025, dalle 15mila nuove occupazioni generate e da altri dati presentati nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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