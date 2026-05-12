La Lombardia si conferma come principale centro produttivo farmaceutico in Italia, con un export di circa 12 miliardi di euro. La regione ospita oltre 100 aziende del settore, che impiegano direttamente più di 25.000 persone e coinvolgono circa 30.000 lavoratori nell’indotto. La presenza di numerose imprese e di una vasta forza lavoro contribuisce a mantenere la Lombardia in prima posizione nel panorama industriale farmaceutico nazionale.

Garbagnate Milanese (Milano) – Locomotiva d’Italia, con oltre 100 imprese sul territorio, 25.300 addetti diretti e altri 30mila nell’indotto, la Lombardia si conferma la prima regione per sviluppo dell’industria farmaceutica. Ma non solo, è anche uno dei principali hub europei per la ricerca, con oltre il 50% degli studi clinici italiani, investimenti in R&S pari a 640 milioni di euro e circa 2.500 addetti dedicati. Sono alcuni dei dati resi noti in occasione dell’evento “Innovazione e produzione di valore. Industria farmaceutica in Italia, una leadership da difendere al tempo della Most Favored Nation“, organizzato da Farmindustria nel polo produttivo di Bayer HealthCare Manufacturing di Garbagnate Milanese, al traguardo degli 80 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia primo hub d’Italia: export farmaceutico a 12 miliardi

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