Lazio | Frosinone traina l’export farmaceutico verso gli USA

Nel 2025, l’economia laziale ha visto un aumento dell’export del 9,6%, con il Frosinone che ha contribuito in modo significativo alla crescita del settore farmaceutico verso gli Stati Uniti. La regione ha rafforzato le proprie esportazioni, in particolare nel comparto farmaceutico, consolidando il ruolo di hub importante per le vendite all’estero. La dinamica interessa principalmente il mercato statunitense, con risultati positivi per le aziende locali.

Il 2025 ha segnato un punto di svolta per l'economia laziale, con l'export che registra una crescita del +9,6%. Il motore di questo successo è il distretto farmaceutico di Frosinone, che ha trainato le vendite verso gli Stati Uniti con un aumento del +54,2%. La Regione Lazio conferma il ruolo strategico della provincia ciociara nel panorama industriale nazionale. I dati Istat confermano che la regione si colloca tra le cinque aree italiane più performanti, incidendo per il 22,8% sul totale delle esportazioni nazionali. Non si tratta di una semplice fluttuazione congiunturale, ma di una tendenza strutturale guidata dalla produzione locale. La provincia di Frosinone non è solo un attore secondario, ma il vero cuore pulsante del commercio estero regionale.