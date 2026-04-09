L'Italia si conferma il principale produttore di vino a livello mondiale, con il 22% del mercato globale. Nel 2025, le esportazioni sono arrivate a 7,8 miliardi di euro, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Le preferenze dei consumatori si stanno spostando verso vini di qualità superiore, influenzando le dinamiche di mercato e le strategie dei produttori italiani.

L'Italia è il primo produttore mondiale di vino e rappresenta il 22% del mercato globale. Nel 2025 l'export ha raggiunto 7,8 miliardi di euro, in un contesto in evoluzione: le abitudini di consumo stanno cambiando e la domanda è sempre più orientata alla qualità. E' la fotografia scattata dal Focus On "Settore Vino", un'analisi dell'ufficio studi di Sace, sui trend del vino italiano e sull' export del settore, in occasione di Vinitaly, a Verona. Con 47,3 milioni di ettolitri nel 2025 il nostro Paese si pone davanti a Francia e Spagna (rispettivamente 35,9 e 29,4 milioni di ettolitri), seguono Stati Uniti, Australia e Argentina. Le vendite estere, sottolinea Sace, rappresentano un pilastro del settore, con una presenza consolidata nei principali mercati globali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Italia primo produttore mondiale di vino, export del 2025 a 7,8 miliardi

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Export Trend | L’analisi dell’Ufficio Studi di SACE sull’attualità: Focus #Vino

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