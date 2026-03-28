La Lombardia si conferma come una delle principali regioni industriali d'Europa, mantenendo un ruolo chiave nel dibattito manifatturiero continentale. Recenti analisi indicano che la regione continua a essere un punto di riferimento per decisioni e strategie nel settore industriale, grazie alla sua capacità di coordinare e influenzare le scelte a livello europeo. La sua posizione strategica e le attività produttive rafforzano il ruolo di primo piano nel panorama continentale.

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - La Lombardia si conferma locomotiva industriale e politica dell'Europa, un territorio capace di decidere, coordinare e influenzare le scelte strategiche del Continente. Grazie all'azione dell'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, il territorio lombardo diventa il cuore pulsante di un asse che unisce industria, innovazione e lobbying istituzionale. Negli ultimi cinque anni, la Regione ha infatti puntato molto sulle ‘reti istituzionali', si pensi a tutto il lavoro fatto all'interno delle realtà europee come l'Automotive regions alliance (Ara), l'European chemical regions network (Ecrn) e l'European semiconductor regions alliance (Esra), passando poi dalla cabina economica del Nord-Ovest con Piemonte e Liguria fino agli accordi con Veneto ed Emilia-Romagna, Valencia, Baden-Württemberg e Baviera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lombardia, Regione sempre più interlocutore del dibattito manifatturiero europeo

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