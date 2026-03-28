Lombardia Regione sempre più interlocutore del dibattito manifatturiero europeo
La Lombardia si conferma come una delle principali regioni industriali d'Europa, mantenendo un ruolo chiave nel dibattito manifatturiero continentale. Recenti analisi indicano che la regione continua a essere un punto di riferimento per decisioni e strategie nel settore industriale, grazie alla sua capacità di coordinare e influenzare le scelte a livello europeo. La sua posizione strategica e le attività produttive rafforzano il ruolo di primo piano nel panorama continentale.
Milano, 28 mar. (Adnkronos) - La Lombardia si conferma locomotiva industriale e politica dell'Europa, un territorio capace di decidere, coordinare e influenzare le scelte strategiche del Continente. Grazie all'azione dell'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, il territorio lombardo diventa il cuore pulsante di un asse che unisce industria, innovazione e lobbying istituzionale. Negli ultimi cinque anni, la Regione ha infatti puntato molto sulle ‘reti istituzionali', si pensi a tutto il lavoro fatto all'interno delle realtà europee come l'Automotive regions alliance (Ara), l'European chemical regions network (Ecrn) e l'European semiconductor regions alliance (Esra), passando poi dalla cabina economica del Nord-Ovest con Piemonte e Liguria fino agli accordi con Veneto ed Emilia-Romagna, Valencia, Baden-Württemberg e Baviera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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