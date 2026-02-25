Data center in arrivo una nuova strategia per attrarre investimenti

Da ildenaro.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti “Il Mimit ha già pubblicato una strategia per l’attrazione degli investimenti esteri nei data center ed è attualmente al lavoro su un suo aggiornamento volto a valorizzare l’ecosistema nazionale e a promuovere lo sviluppo dei servizi dedicati alle pmi. L’attenzione è quindi rivolta non solo all’attrazione degli investimenti, ma anche alle ricadute del sistema produttivo e sull’accesso delle pmi ai servizi digitali”. Lo ha detto la sottosegretaria al Mimit, Fausta Bergamotto, rispondendo a un’interrogazione del deputato del Movimento 5 stelle, Antonino Iaria, in commissione Trasporti alla Camera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche:
Ai, in arrivo una norma sulle autorizzazioni per costruire data center
Migranti, la nuova strategia della Commissione UE. Più controlli alle frontiere e visti per attrarre i talenti

data center in arrivoAltro che forti rialzi in arrivo. Ecco gli indizi che fanno temere una bolla e un ribasso sulle azioni dell’AICapex record sull’AI e corsa ai data center: perché i mercati temono una bolla. Tra cassa sotto pressione, costi in aumento e vincoli energetici, ecco i segnali da monitorare. money.it

Data center, la sfida urbana: energia, suolo e regole per crescereData center urbani tra crescita AI, sostenibilità, riqualificazione e reti: numeri, impatti e vuoti normativi dell’Italia. agendadigitale.eu