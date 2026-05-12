Lombardia | 37,7 milioni per la sicurezza Brescia riceve 8,6 milioni

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, sono stati stanziati 37,7 milioni di euro per la sicurezza, con Brescia che riceve 8,6 milioni. Restano da chiarire quali comuni della provincia riceveranno i fondi specificamente per prevenire nuove esondazioni e come verranno impiegati i soldi destinati alla Valle Camonica e alla Valsabbia. Sono attese ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione e utilizzo delle risorse.

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? Domande chiave Quali comuni bresciani riceveranno i fondi per evitare nuove esondazioni?. Come verranno utilizzati i milioni destinati alla Valle Camonica e Valsabbia?. Dove verranno costruite le strade alternative dopo i crolli delle gallerie?. Perché i piccoli borghi montani sono i più colpiti dai nuovi cantieri?.? In Breve Breno riceverà 1,36 milioni per riparare i danni del maltempo del 29 luglio 2024.. Ponte di Legno otterrà 1 milione per i danni causati dall'esondazione del 2020.. Pisogne destinerà 1,38 milioni per la nuova strada alternativa dopo il crollo galleria.. Edolo riceverà 670mila euro per proteggere abitato e Statale 39 dal rischio idraulico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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