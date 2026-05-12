Lombardia | 37,7 milioni per la sicurezza Brescia riceve 8,6 milioni

In Lombardia, sono stati stanziati 37,7 milioni di euro per la sicurezza, con Brescia che riceve 8,6 milioni. Restano da chiarire quali comuni della provincia riceveranno i fondi specificamente per prevenire nuove esondazioni e come verranno impiegati i soldi destinati alla Valle Camonica e alla Valsabbia. Sono attese ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione e utilizzo delle risorse.

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? Domande chiave Quali comuni bresciani riceveranno i fondi per evitare nuove esondazioni?. Come verranno utilizzati i milioni destinati alla Valle Camonica e Valsabbia?. Dove verranno costruite le strade alternative dopo i crolli delle gallerie?. Perché i piccoli borghi montani sono i più colpiti dai nuovi cantieri?.? In Breve Breno riceverà 1,36 milioni per riparare i danni del maltempo del 29 luglio 2024.. Ponte di Legno otterrà 1 milione per i danni causati dall'esondazione del 2020.. Pisogne destinerà 1,38 milioni per la nuova strada alternativa dopo il crollo galleria.. Edolo riceverà 670mila euro per proteggere abitato e Statale 39 dal rischio idraulico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: 37,7 milioni per la sicurezza, Brescia riceve 8,6 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lombardia: 12,5 milioni per le montagne, Sondrio riceve 2,7 milioniLa Giunta regionale ha approvato ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, un pacchetto di risorse pari a 12,5 milioni di euro destinato specificamente alle... Alla Lombardia 83 milioni per la sicurezza idrica: finanziati sei interventi dei consorzi di bonificaI consorzi di bonifica e irrigazione della Lombardia confermano il proprio ruolo strategico nella tutela e gestione della risorsa idrica, nella... Argomenti più discussi: Difesa del suolo, Comazzi: 37,7 milioni, 68 interventi in 12 province; Difesa del suolo, Regione Lombardia stanzia 37,7 milioni per 68 interventi; Cresce il turismo in Lombardia, nel 2025 +3,7 milioni di presenze; Difesa del suolo, Regione Lombardia stanzia 37,7 milioni: un milione di euro destinato al Comasco. #Lombardia - Results on X | Live Posts & Updates x.com Difesa del suolo, Regione Lombardia investe 37 milioni: oltre 2 milioni destinati al VaresottoFinanziati sei interventi in provincia di Varese per contrastare il rischio idrogeologico. Fondi per torrenti, frane e prevenzione degli allagamenti nei comuni del territorio. laprovinciadivarese.it