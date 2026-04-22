Il conto alla rovescia per la 79ª edizione del Festival di Cannes è iniziato con la pubblicazione dell’immagine ufficiale dell’evento, considerata il manifesto della manifestazione. Questa immagine rappresenta il mito di Thelma & Louise, due figure iconiche del cinema. La produzione delle immagini promozionali è parte delle preparazioni ufficiali per questa edizione. La data di apertura del festival è prevista per la prossima estate.

Il countdown per la 79ª edizione del Festival di Cannes è ufficialmente iniziato con il rilascio dell’immagine simbolo della manifestazione. Il manifesto, che anticipa l’apertura prevista per il 12 maggio, celebra un pilastro della storia cinematografica mondiale attraverso un tributo visivo alla pellicola diretta da Ridley Scott. L’immagine scelta per rappresentare la kermesse del prossimo maggio cattura un fotogramma in bianco e nero tratto dal celebre road movie. Protagoniste del poster sono Geena Davis e Susan Sarandon nei ruoli che hanno ridefinito la rappresentazione femminile sul grande schermo. Il riferimento iconico rimanda al film presentato proprio a Cannes nel 1991 come titolo fuori concorso, una produzione che ha segnato un punto di svolta nella narrazione delle donne nel cinema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes 2026: il manifesto celebra il mito di Thelma & Louise

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