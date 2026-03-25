Una squadra di ricercatori ha confermato la scoperta di un pianeta chiamato GJ 887d, situato a circa 10 anni luce dalla Terra. La conferma arriva da studi condotti dalla Scuola Normale di Pisa, che ha analizzato i dati provenienti da osservazioni astronomiche. Si tratta di una ‘Super Terra’, un pianeta con caratteristiche che potrebbero renderlo simile al nostro pianeta.

PISA – Guardando il cielo stellato, l’idea di trovare un mondo simile al nostro diventa sempre più concreta. A una distanza di 10,7 anni luce, gli astronomi hanno appena confermato l’esistenza di GJ 887d, una “Super Terra” che possiede i requisiti teorici fondamentali per ospitare la vita per come la conosciamo. Il traguardo scientifico parla anche italiano, grazie al prezioso contributo di Fabio Del Sordo, astrofisico della Scuola Normale di Pisa (e affiliato INAF tramite l’Osservatorio di Catania), membro del team internazionale guidato dall’Istituto per l’Astrofisica e la Geofisica (IAG) dell’Università tedesca di Gottinga. Un sistema solare “pacifico”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Una ‘Super Terra’ a 10 anni luce da noi: la Scuola Normale di Pisa conferma la scoperta di GJ 887d

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Un team internazionale di ricercatori, tra cui Fabio Del Sordo della Normale di Pisa, ha confermato la presenza di una Super Terra a 10.7 anni luce da noi - facebook.com facebook

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