Nuovo contratto per i presidi aumenti per 500 euro al mese | firmato all’Aran per 8mila dirigenti

È stato firmato all’Aran il nuovo contratto per i dirigenti dell’area istruzione e ricerca, coprendo il periodo 2022-2024. Il testo riguarda circa 8.000 dirigenti e prevede un aumento di circa 500 euro al mese. Le trattative, che sono durate meno di due mesi, si sono concluse con l’accordo che stabilisce le nuove condizioni contrattuali per questa categoria.

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Sottoscritto in meno di due mesi di trattative all’Aran il contratto 2022-2024 per l’area dirigenziale Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024, che interessa 7.550 dirigenti scolastici, a partire dai presidi, e 360 dirigenti delle università e degli enti di ricerca. Il contratto riconosce per i dirigenti scolastici, anche grazie alle risorse ulteriori specificamente destinate dalla legge di bilancio per il 2022, incrementi medi di 500 euro al mese per 13 mensilità, pari all’8,48%. Per i dirigenti delle università e degli enti di ricerca, l'incremento medio è di 503 euro al mese per 13 mensilità, pari al 6%. Il contratto riconosce inoltre arretrati dal 1 gennaio 2024: circa 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuovo contratto per i presidi, aumenti per 500 euro al mese: firmato all’Aran per 8mila dirigenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Contratto dirigenti scolastici 2022-24, firmato rinnovo: aumenti medi di 500 euro con arretrati fino a circa 6mila euroOggi, presso la sede dell'Aran è stato sottoscritto il Ccnl dell'Area dirigenziale Istruzione e ricerca relativo al triennio 2022-2024. Firmato il nuovo contratto per i dirigenti dell’Istruzione: aumenti complessivi del 6%ABBONATI A DAYITALIANEWS Accordo raggiunto per il rinnovo 2022-2024 È stata ufficialmente siglata l’intesa relativa al contratto dell’Area Istruzione... Argomenti più discussi: Comparto Sanità. Aran: con nuovo contratto aumenti fino a 209 euro al mese; Sanità, via al rinnovo del contratto: aumenti di stipendio fino a 209 euro al mese; Ccnl sanità 2025-2027, nuovo confronto all’Aran: sindacati critici su risorse, indennità e assunzioni; Contratto sanità, rinnovo per infermieri e impiegati: aumenti oltre i 209 euro, arretrati per 1.200. Per il rinnovo di #Inacio col #BorussiaDortmund c’è ancora qualcosa da sistemare sulla scadenza del nuovo contratto: 2030 o 2031 ?? x.com Luis Enrique è vicino a firmare un nuovo contratto con il Paris Saint-Germain, il che deluderà diversi club della Premier League che hanno mostrato interesse per il 55enne spagnolo. reddit Statali, mini-aumenti prima del nuovo contratto: ecco di quanto sale l'indennitàROMA A luglio le buste paga dei dipendenti pubblici aumenteranno ancora. La Ragioneria generale dello Stato ha appena aggiornato gli importi relativi all'indennità di ... ilmessaggero.it