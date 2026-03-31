Dove si gioca Bosnia-Italia e perché non è stato scelto lo stadio di Sarajevo per i playoff Mondiali

La partita tra Bosnia e Italia si disputa allo Stadion Bilino Polje, scelto come sede ufficiale. Questo impianto, noto come il

Lo Stadion Bilino Polje è considerato il "fortino" dei bosniaci, preferito a quello di Sarajevo per il fattore ambientale. Contro gli azzurri, però, la capienza sarà ridotta: devono scontare una sanzione Fifa per i tumulti avvenuti a novembre scorso con la Romania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Playoff Mondiali, sarà Bosnia-Italia: quando si gioca e doveL’Italia ha fatto il suo dovere contro l’Irlanda del Nord, ma ancora nulla è deciso per la qualificazione al Mondiale: ora c’è la Bosnia La rete si è...

Leggi anche: Quando si gioca Bosnia-Italia nella finale playoff per i Mondiali, data e orario della partita

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Italia - Bosnia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Qualificazioni Mondiali 2026, Bosnia-Italia: le probabili formazioni, lo stadio di Zenica e cosa succede in caso di pareggio. Tutto quello che c'è da sapere; Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni.

Bosnia-Italia, oggi la finale dei playoff mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederlaCi siamo: è il giorno decisivo. Oggi, 31 marzo, Bosnia-Italia decreterà quale delle due nazionali potrà partecipare ai Mondiali 2026. Gli Azzurri del ct ... lapresse.it

Oggi è il gran giorno, BOSNIA-ITALIA: Andremo al mondiale facebook

Bosnia-Italia oggi, finale playoff Mondiale 2026. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro x.com