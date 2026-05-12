' Lo spirito che muove la giostra’ Leonardo Rosa presenta il suo libro
Giovedì 14 alle 17 presso la biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara si terrà un evento dedicato alla presentazione del libro ‘Lo spirito che muove la giostra’ di Leonardo Rosa. L’autore sarà presente per parlare della sua opera nell’ambito della rassegna ‘Ferrara in Noir’. L’appuntamento è aperto al pubblico e prevede un momento di confronto e discussione sul testo.
Sarà l'autore Leonardo Rosa con il suo libro ‘Lo spirito che muove la giostra’ il protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna ‘Ferrara in Noir’, giovedì 14 alle 17, alla biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara. L'autore dialogherà con Nico Zucchini, per approfondire le caratteristiche del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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