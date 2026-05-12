' Lo spirito che muove la giostra’ Leonardo Rosa presenta il suo libro

Giovedì 14 alle 17 presso la biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara si terrà un evento dedicato alla presentazione del libro ‘Lo spirito che muove la giostra’ di Leonardo Rosa. L’autore sarà presente per parlare della sua opera nell’ambito della rassegna ‘Ferrara in Noir’. L’appuntamento è aperto al pubblico e prevede un momento di confronto e discussione sul testo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui