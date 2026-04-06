Lo scrittore enogastronomico Vincenzo D' Antonio presenta il suo libro Camera con Vigna

Un nuovo libro dedicato a scoprire le tradizioni enogastronomiche italiane è stato presentato da uno scrittore specializzato in questo settore. L’opera si intitola

Un viaggio tra i filari d’Italia, dove l’accoglienza si fa arte e il pernottamento diventa un’esperienza sensoriale completa. Giovedì 9 aprile, alle ore 18:15, il ristorante “Gli Scacchi”, in via Maielli 3 a Caserta, ospita la presentazione del libro “Camera con Vigna”, opera del giornalista e scrittore enogastronomico Vincenzo D’Antonio. L'evento è organizzato in collaborazione con Banca Generali Private. Il volume, impreziosito dalla prefazione di Roberta Garibaldi, costituisce una mappatura ragionata di circa 150 strutture vinicole che hanno scelto di investire nel “Turismo DOP”. Non semplici alloggi, ma vere e proprie dimore situate tra i vigneti, dove l’enoturista può vivere il ritmo della terra anche durante il riposo notturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Antonio Razzi presenta il suo nuovo libro a Spoltore con la iena Filippo RomaIl nuovo libro "Mamma, sai: dalla fabbrica sono arrivato al Senato" di Antonio Razzi, già senatore, sarà presentato domenica 29 marzo, alle ore 17,...

Scrittori Aretini Tagete ospita lo scrittore e divulgatore letterario Giulio Zambon, con il suo libro “Le parole affilate”Arezzo, 10 marzo 2026 – Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, l’Associazione degli Scrittori Aretini Tagete...