I debiti lo sfratto e la svendita | perché chiude Hugo Boss in via Libertà dopo meno di tre anni

Il negozio di abbigliamento di un noto marchio internazionale situato in via Libertà a Palermo chiude dopo poco più di due anni e mezzo dall'apertura. Sulle vetrine si legge la scritta “svendita per trasferimento locali”, ma la decisione non sarebbe legata a problemi di mercato o alla città stessa. La chiusura avviene in un contesto che coinvolge debiti, sfratti e la vendita del locale.

Sulle vetrine campeggia la scritta “svendita per trasferimento locali”. Eppure la colpa stavolta non sarebbe né di Palermo né dell'andamento commerciale del negozio: Hugo Boss chiude il punto vendita di via Libertà, a poco più di due anni e mezzo dall'apertura, nello stesso spazio che aveva.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sede Pd a rischio per i debiti: si tratta per evitare lo sfratto a SalernoSi parla di circa 30mila euro di canoni arretrati ancora da saldare, a cui si aggiungono 10mila euro relativi all’adeguamento del fitto a partire... La Sagra Musicale Umbra dopo 80 anni chiude i battenti senza debiti: l'eredità alla Fondazione Perugia Musica ClassicaDopo anni complicati, la comunicazione ufficiale di Palazzo dei Priori che fino alla fine è rimasto tra i soci sostenitori È stata fondata nel 1937,...