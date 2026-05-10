La settimana di Dossier | lo sfratto di Hugo Boss in via Libertà i retroscena delle sparatorie in zona Fiera

Questa settimana su Dossier si approfondiscono due fatti di cronaca che hanno scosso Palermo. Si parla dello sfratto di un noto marchio di abbigliamento in via Libertà e delle due sparatorie avvenute nella zona Fiera. Riccardo Campolo ha analizzato le dinamiche legate alla lotta tra gruppi coinvolti nello spaccio di droga, ai colpi di pistola per motivi di vendetta e al silenzio che circonda queste vicende.

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