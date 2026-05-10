La settimana di Dossier | lo sfratto di Hugo Boss in via Libertà i retroscena delle sparatorie in zona Fiera
Questa settimana su Dossier si approfondiscono due fatti di cronaca che hanno scosso Palermo. Si parla dello sfratto di un noto marchio di abbigliamento in via Libertà e delle due sparatorie avvenute nella zona Fiera. Riccardo Campolo ha analizzato le dinamiche legate alla lotta tra gruppi coinvolti nello spaccio di droga, ai colpi di pistola per motivi di vendetta e al silenzio che circonda queste vicende.
La guerra per lo spaccio, i colpi esplosi per vendetta, il muro di omertà. Riccardo Campolo ha ricostruito cosa c'è dietro alle due sparatorie di Palermo. Due episodi che, nel giro di poche ore, hanno trasformato la zona della Fiera nel Bronx. Dalle richieste di fermo (non convalidate) dei tre.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: I debiti, lo sfratto e la svendita: perché chiude Hugo Boss in via Libertà dopo meno di tre anni
I milioni del boss, i misteriosi roghi di plastica e l'allarme denunce negli ospedali: la settimana di DossierPer anni Giancarlo Buggea è stato il volto dell’imprenditoria mafiosa, capace di muoversi tra affari e clan con la disinvoltura di chi conosce bene...