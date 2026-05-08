Un medico è stato accusato a Zurigo in relazione a un dispositivo per il cuore prodotto da un'azienda che è stata venduta per 690 milioni di euro. Durante una conferenza, un rappresentante dell'azienda ha definito il Cardioband “un sogno che diventa realtà” e ha dichiarato che il dispositivo ha un profilo di sicurezza “impressionante”. La vicenda riguarda sia il funzionamento del prodotto che le implicazioni legali legate all'accusa.

“Il profilo di sicurezza del Cardioband è impressionante”. “Il Cardioband è un sogno che diventa realtà”. Così disse, tra il 2013 e il 2016, il professor Francesco Maisano. Il cardiochirurgo italiano – molto noto anche per aver operato vip come Flavio Briatore – oggi è primario all’ospedale San Raffaele di Milano. Ma è stato accusato dall’ Ospedale Universitario di Zurigo nel quale ha guidato il reparto di cardiochirurgia dal 2015 al 2020. L’ospedale ha presentato uno studio in cui si parla di un “ eccesso di morti ” che va da 68 a 74 casi. E ha puntato il dito su Maisano: “Le cause di questi incidenti risiedono principalmente nella nomina...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quel prodotto è un sogno”: il medico accusato a Zurigo e l’impresa che produceva il dispositivo per il cuore venduta per 690 milioni

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