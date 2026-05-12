Lo Juventus Club Manfredonia protagonista allo JOFC Day 2026 in Sicilia
Lo Juventus Club Manfredonia ha partecipato allo JOFC Day 2026 in Sicilia, evento dedicato ai club ufficiali. L'iniziativa si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la presenza di numerosi rappresentanti di club provenienti da diverse regioni italiane. Durante l'incontro sono stati condivisi progetti e iniziative legate alla promozione del tifo organizzato e alle attività di supporto alla squadra.
Anche il Club Official Juventus Manfredonia ha preso parte allo JOFC Day 2026, il tradizionale appuntamento annuale organizzato dalla Juventus e dedicato ai presidenti e referenti degli Official Fan Club bianconeri provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2026, ospitata il 9 e 10 maggio. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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