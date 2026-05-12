Lo Juventus Club Manfredonia protagonista allo JOFC Day 2026 in Sicilia

Lo Juventus Club Manfredonia ha partecipato allo JOFC Day 2026 in Sicilia, evento dedicato ai club ufficiali. L'iniziativa si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la presenza di numerosi rappresentanti di club provenienti da diverse regioni italiane. Durante l'incontro sono stati condivisi progetti e iniziative legate alla promozione del tifo organizzato e alle attività di supporto alla squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui