JOFC Day 2026 tra storia e futuro | così la Juventus ha avvicinato la proprietà ai tifosi

Il JOFC Day 2026 ha rappresentato un momento importante per il club, con l’obiettivo di avvicinare la proprietà ai tifosi. Durante l’evento, sono stati presentati vari progetti e iniziative che coinvolgono direttamente la comunità di sostenitori e le attività della società. La giornata ha visto anche momenti di confronto tra i rappresentanti del club e i tifosi, con interventi e domande rivolte ai vertici societari.

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