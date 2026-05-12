Jofc Day 2026 tra i protagonisti il club bianconero di Locri | primo nella categoria Sharing is Caring

Il club bianconero di Locri, affiliato alla Juventus, ha partecipato al Jofc Day 2026, evento organizzato in Sicilia il 9 e 10 maggio. Tra i vari club coinvolti, è stato premiato come primo nella categoria Sharing is Caring, riconoscimento che valorizza l’impegno nel sociale e nella solidarietà. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi rappresentanti dei club bianconeri italiani, con momenti dedicati alla condivisione e alla collaborazione tra le realtà sportive.

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