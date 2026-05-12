Jofc Day 2026 tra i protagonisti il club bianconero di Locri | primo nella categoria Sharing is Caring
Il club bianconero di Locri, affiliato alla Juventus, ha partecipato al Jofc Day 2026, evento organizzato in Sicilia il 9 e 10 maggio. Tra i vari club coinvolti, è stato premiato come primo nella categoria Sharing is Caring, riconoscimento che valorizza l’impegno nel sociale e nella solidarietà. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi rappresentanti dei club bianconeri italiani, con momenti dedicati alla condivisione e alla collaborazione tra le realtà sportive.
Un riconoscimento dal profondo valore umano, oltre che sportivo, quello conquistato dall'Juventus official club "Andrea Agnelli" di Locri in occasione del Jofc Day 2026, l’evento dedicato ai club bianconeri organizzato quest’anno in Sicilia e andato in scena il 9 e 10 maggio nella suggestiva.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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