Roma nel mirino della NBA | Trieste e Cremona candidate per il trasferimento

Da mondosport24.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ha attirato l’attenzione della NBA per via delle sue ambizioni di ospitare una squadra professionistica. La causa è la crescente richiesta di espandere il basket negli altri continenti, con particolare attenzione all’Italia. Trieste e Cremona sono candidate per trasferirsi nella capitale, portando con sé l’opportunità di rafforzare il movimento locale. La decisione finale potrebbe influenzare il panorama sportivo italiano nei prossimi mesi.

roma nel mirino della nba trieste e cremona candidate per il trasferimento
© Mondosport24.com - Roma nel mirino della NBA: Trieste e Cremona candidate per il trasferimento

Roma è al centro di una dinamica che intreccia interesse sportivo nazionale e ambizioni internazionali, con l’obiettivo di inserire subito una squadra in Serie A e, in prospettiva, di inserirsi nel progetto NBA Europe. Due gruppi americani avanzano piani concreti, valutando sedi, asset finanziari e relazioni istituzionali per accelerare l’operazione. Il primo raggruppamento è guidato da Donnie Nelson, il secondo da Paul Matiasic, presidente della Pallacanestro Trieste. Secondo fonti qualificate, Nelson avrebbe avviato un tour istituzionale con tappe al Campidoglio e all’Eur, valutando il Palazzo dello Sport come sede ponte in attesa della riconversione del Centrale del Foro Italico, indicato come possibile casa del basket romano a partire dal 2028. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Roma punta al titolo di Cremona o Trapani. Milano incarica Messina per il progetto Nba EuropeRoma mira a conquistare il titolo contro Cremona o Trapani, mentre Milano affida a Messina il progetto Nba Europe.

Leggi anche: La Virtus Roma torna in Serie A, Doncic e Nowitzki nella cordata con vista Nba Europe: acquistato il titolo dalla Vanoli Cremona

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Calciomercato: l'Inter punta un ex Milan, Roma su un 2007 del Chelsea; Napoli - Roma resilienza azzurra tra un super Alisson, il cuore della B e l'Europa nel mirino - Le Pillole di CasaNapoli; Famiglia nel bosco, la psicologa dei test nel mirino della difesa: È inesperta e imparziale sui social; Calciomercato live: Roma su Malen in attesa di Raspadori, Mingueza nel mirino della Juve, Nuno Tavares verso l'addio, Fabbian piace in...

Celik, la mossa della Roma e la proposta della Juve: la situazione | CMQuale sarà il futuro di Zeki Celik? Il calciatore è entrato nel mirino della Juventus, ma la Roma resta ancora in corsa ... calciomercato.it

Marco Senesi nel mirino di Juventus e RomaMarco Senesi nel mirino di Juventus e Roma Marco Senesi è uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo. Il difensore argentino del Bournemouth è finito nel radar di Juventus e ... tuttojuve.com