Roma nel mirino della NBA | Trieste e Cremona candidate per il trasferimento

Roma ha attirato l’attenzione della NBA per via delle sue ambizioni di ospitare una squadra professionistica. La causa è la crescente richiesta di espandere il basket negli altri continenti, con particolare attenzione all’Italia. Trieste e Cremona sono candidate per trasferirsi nella capitale, portando con sé l’opportunità di rafforzare il movimento locale. La decisione finale potrebbe influenzare il panorama sportivo italiano nei prossimi mesi.

Roma è al centro di una dinamica che intreccia interesse sportivo nazionale e ambizioni internazionali, con l’obiettivo di inserire subito una squadra in Serie A e, in prospettiva, di inserirsi nel progetto NBA Europe. Due gruppi americani avanzano piani concreti, valutando sedi, asset finanziari e relazioni istituzionali per accelerare l’operazione. Il primo raggruppamento è guidato da Donnie Nelson, il secondo da Paul Matiasic, presidente della Pallacanestro Trieste. Secondo fonti qualificate, Nelson avrebbe avviato un tour istituzionale con tappe al Campidoglio e all’Eur, valutando il Palazzo dello Sport come sede ponte in attesa della riconversione del Centrale del Foro Italico, indicato come possibile casa del basket romano a partire dal 2028. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Roma punta al titolo di Cremona o Trapani. Milano incarica Messina per il progetto Nba EuropeRoma mira a conquistare il titolo contro Cremona o Trapani, mentre Milano affida a Messina il progetto Nba Europe.

Leggi anche: La Virtus Roma torna in Serie A, Doncic e Nowitzki nella cordata con vista Nba Europe: acquistato il titolo dalla Vanoli Cremona

