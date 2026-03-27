Il Ministro dello Sport ha confermato di aver avuto discussioni riguardanti il progetto Sport in Regione, con particolare attenzione all’asse tra Cremona, Trieste e Roma. La riunione si è svolta durante un evento nel Friuli Venezia Giulia dedicato al basket. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui contenuti specifici delle interlocuzioni o sugli esiti delle conversazioni.

La tappa friulana del progetto Sport in Regione è stata l’occasione, per il Ministro dello Sport Andrea Abodi, di confermare sostanzialmente quanto era già noto sotto traccia da mesi: sia Cremona che Trieste sono coinvolte nella possibilità di trasferire il titolo sportivo a Roma per la stagione 2026-2027 di Serie A, ognuna nel proprio modo. Queste le parole di Abodi riportate, tra gli altri, da Pianetabasket: “ Sicuramente ho avuto il piacere di ascoltare la proposta di Matiasic e ho chiesto tutte le informazioni necessarie, così come ho ascoltato un’altra candidatura che viene da Cremona. C’è questa volontà di stabilire il titolo su Roma, ma la mia preoccupazione resta quella di preservare le radici storiche e la tradizione del basket a Trieste “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Andrea Abodi conferma le interlocuzioni sull’asse Cremona-Trieste-Roma

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