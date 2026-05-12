Alle 10:00 di questa mattina ha preso il via il match tra il tennista italiano e il suo avversario nel torneo ATP di Roma 2026. La partita si svolge sui campi in terra battuta e viene trasmessa in diretta streaming. Entrambi i giocatori sono in campo per conquistare un risultato che potrebbe permettere loro di eguagliare un record attualmente detenuto da un altro tennista. La cronaca si svolge in tempo reale, con aggiornamenti continui sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live per il derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino valido per gli ottavi di finale dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 su terra battuta prima del grande evento su questa superfice al Rolland Garros di Parigi. Il tennista pugliese è il dodicesimo italiano che Sinner affronta in un tabellone principale del circuito ATP. Sono 18 per ora i derby giocati dal numero uno del Mondo che, fino a questo momento, ha vinto in tutte le occasioni perdendo solo cinque set: scoglio complesso per Pellegrino che si trova a giocare per la prima volta degli ottavi di finale di un Masters 1000, raggiunti grazie alla vittoria su Nardi per 2-1, al ritiro di Fils sul 4-0 e al successo, ultimo, su Tiafoe per 2-0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: una vittoria per eguagliare Djokovic

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Rassegna un po' così #LorenzoErcoli @Alenize82 #ErikaPrimavera #PietroCorso @CorSport 10/05/2026 #IBI26 #Jannik #Sinner #Ofner #Cobolli #Bellucci #Paolini #Sabalenka #Zverev #Pellegrino x.com

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