Si conclude la diretta della partita tra Pellegrino e Tiafoe, con il punteggio di 7-6, 6-1 in favore del giocatore italiano. La sfida si è svolta nell’ambito del torneo ATP di Roma 2026, con Pellegrino che ha conquistato una vittoria significativa. Ora l’italiano si prepara ad affrontare il prossimo avversario, Jannik Sinner, negli ottavi di finale. Restano aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’impresa di Andrea PELLEGRINO, che accede agli ottavi di finale dove affronterà Jannik Sinner, a meno di cataclismi nel pomeriggio romano. Un saluto sportivo, che bello! 15:27 E allora cambierà, la vita del ventinovenne di Bisceglie, perché un ottavo di finale contro Jannik SINNER (o Popyrin) sul Campo Centrale del Foro Italico ti dà tutta la consapevolezza di valere i primi 100 giocatori del mondo, che restano comunque distanti perché nel 2025 Pelle tirò fuori la migliore settimana della carriera con la finale a Estoril partendo anche lì dalle qualificazioni. Al momento è 126° virtuale ATP! 15:25 Due ore di gioco per l’azzurro, che vince ancora, porta a casa la bellezza di 124 punti totali considerando anche le qualificazioni qui al Foro Italico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pellegrino-Tiafoe 7-6, 6-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: vittoria bellissima, pugliese in paradiso! Avanti il prossimo

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