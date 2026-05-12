Tra poche ore prenderà il via il match tra Sinner e Pellegrino negli ottavi degli Internazionali d’Italia a Roma. L’incontro si svolgerà nel pomeriggio, dopo l’attesa per la sfida tra Cirstea e Ostapenko, che è prevista prima delle 15. La partita tra i due italiani rappresenta un momento importante del torneo, che si sta concludendo con il pubblico ancora in attesa di vedere i propri giocatori in campo.

12.32 Manca sempre meno al derby italiani agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, con Sinner che affronterà Andrea Pellegrino non prima delle 15.00 in un match assolutamente inedito. Purtroppo, la giornata sul Campo Centrale del Foro Italico è iniziata con la durissima sconfitta per Lorenzo Musetti che ha perso 6-3, 6-1 dal norvegese Casper Ruud: sono molti i punti interrogativi che questo match lascia al toscano, tra condizioni fisiche e, soprattutto, filosofia di gioco. In campo tra poco ci saranno Cirstea e Ostapenko poi gli azzurri. Il tennista pugliese è il dodicesimo italiano che Sinner affronta in un tabellone principale del circuito ATP.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Cirstea-Ostapenko, azzurro in campo non prima delle 15.00

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