Alle ore 16.00, il pomeriggio sul Campo Centrale del Foro Italico si è aperto con il ritiro di un giocatore, consentendo a un altro atleta di avanzare automaticamente al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Poco dopo, si svolge la partita tra Sinner e Ofner, mentre tra poco sarà il turno di Sabalenka, con il pubblico che attende di vedere in campo anche l'azzurro, previsto non prima delle 19.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la giornata sul Campo Centrale del Foro Italico è iniziato con il ritiro di Machac che ha permesso a Medvedev di passare al terzo turno degli Internazionali d’Italia senza giocare. Al suo posto sul primo campo del circuito romano è sceso in campo Rublev che ha battuto per 2-0 Kecmanovic. Successivamente, purtroppo per la bandiera italiana, è arrivata la dolorosissima sconfitta di Paolini contro Mertens con l’azzurra che non ha sfruttato tre match point nel secondo set per poi perdere l’incontro al terzo. Tra pochissimo in campo Sabalenka contro Cirstea, mentre Sinner scenderà in campo non prima delle 19.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tra poco Sabalenka, azzurro in campo non prima delle 19.00

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