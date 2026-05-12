Tra poche ore si svolgerà il derby italiano nel torneo ATP di Roma 2026, con la partita tra Sinner e Pellegrino che sta per iniziare. Nel frattempo, si è concluso il primo set tra Darderi e Zverev, vinto dal tennista tedesco con il punteggio di 6-1 nel secondo set. La manifestazione prosegue con diverse sfide in programma e aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Nel frattempo, è appena terminato il primo set tra Darderi e Zverev con il secondo che lo ha chiuso sul 6-1. 14.49 In caso di successo, oggi, Sinner eguaglierebbe il record di 31 vittorie di fila nei Masters 1000 siglato da Novak Djokovic. Sarebbe l’ennesimo record del nostro fenomeno italiano, che piano piano sta riscrivendo la storia di questo sport. 14.46 Ai quarti di finale, il vincitore di questo nuovo derby affronterà uno tra Rublev e Basilashivili ai quarti di finale, mentre ci sono già i primi verdetti degli ottavi con la vittoria di Khachanov su Prizmic e il successo di Jodar su Tien, oltre il già citato Ruud che ha eliminato Musetti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del derby italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: un match ancora prima del derby italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 FINITA! Tomas Machac vince 6-4, 7-6(4) la sfida di lusso di primo turno contro Stefanos Tsitsipas,...

LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: derby italiano dopo cena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match...

Argomenti più discussi: Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Pellegrino agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming; Chi è Andrea Pellegrino: dalle qualificazioni agli ottavi con Sinner; LIVE Sinner-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca una vittoria per agganciare il record di Djokovic.

Gli Internazionali BNL d’Italia entrano nel vivo Dalle 15:00 LIVE su Tv8 non perdetevi la sfida tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino x.com

Roma ATP R2: [Q] N. Basilashvili def. [5] B. Shelton 6-4, 6-7(5), 6-3 reddit

LIVE Sinner-Pellegrino agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 15 per i quarti: Musetti eliminatoSinner sfida Pellegrino negli ottavi degli Internazionali di Roma 2026, terza sfida per Jannik dopo le vittorie con Ofner e Popyrin ... fanpage.it