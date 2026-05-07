LIVE Nardi-Pellegrino ATP Roma 2026 in DIRETTA | derby italiano dopo cena!

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16:18, il match tra Nardi e Pellegrino è iniziato nel torneo ATP di Roma 2026. Si tratta di un derby tra italiani, che si sta giocando dopo cena. I tifosi seguono con attenzione gli scambi sul centrale, mentre le due giocatori sono in campo per il primo set. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match femminili e poi NARDI-PELLEGRINO! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro che vede di fronte Luca NARDI e Andrea PELLEGRINO per un posto al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026! Partita incerta e delicatissima tra il talento pesarese e il lavoratore di Bisceglie. Nardi ha cambiato guida tecnica e sembra intenzionato a intraprendere la strada del professionismo nel modo più serio possibile. Riparte dal Foro Italico, dove nella passate edizione sconfisse brillantemente Flavio Cobolli prima di arrendersi a Holger Rune in secondo turno non sfigurando.🔗 Leggi su Oasport.it

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