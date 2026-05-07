LIVE Nardi-Pellegrino ATP Roma 2026 in DIRETTA | un match ancora prima del derby italiano

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Roma, si è appena concluso il primo match della giornata con la vittoria di Tomas Machac su un avversario sconosciuto. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 7-6(4). Poco prima, era terminato l’incontro tra Nardi e Pellegrino, che si sono affrontati in un match che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La competizione prosegue con altri incontri in programma, aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 FINITA! Tomas Machac vince 6-4, 7-6(4) la sfida di lusso di primo turno contro Stefanos Tsitsipas, ora Bencic-Andreescu e poi finalmente sarà derby! 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match femminili e poi NARDI-PELLEGRINO! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro che vede di fronte Luca NARDI e Andrea PELLEGRINO per un posto al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026! Partita incerta e delicatissima tra il talento pesarese e il lavoratore di Bisceglie. Nardi ha cambiato guida tecnica e sembra intenzionato a intraprendere la strada del professionismo nel modo più serio possibile.🔗 Leggi su Oasport.it

live nardi pellegrino atp roma 2026 in diretta un match ancora prima del derby italiano
© Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: un match ancora prima del derby italiano

Notizie correlate

LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: derby italiano dopo cena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match...

LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming.

nardi pellegrino live nardi pellegrino atpLIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: derby italiano dopo cena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l'inizio di programma per l'Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match ... oasport.it

nardi pellegrino live nardi pellegrino atpNardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.