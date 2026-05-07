LIVE Nardi-Pellegrino ATP Roma 2026 in DIRETTA | un match ancora prima del derby italiano

Nel torneo ATP di Roma, si è appena concluso il primo match della giornata con la vittoria di Tomas Machac su un avversario sconosciuto. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 7-6(4). Poco prima, era terminato l’incontro tra Nardi e Pellegrino, che si sono affrontati in un match che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La competizione prosegue con altri incontri in programma, aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 FINITA! Tomas Machac vince 6-4, 7-6(4) la sfida di lusso di primo turno contro Stefanos Tsitsipas, ora Bencic-Andreescu e poi finalmente sarà derby! 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match femminili e poi NARDI-PELLEGRINO! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro che vede di fronte Luca NARDI e Andrea PELLEGRINO per un posto al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026! Partita incerta e delicatissima tra il talento pesarese e il lavoratore di Bisceglie. Nardi ha cambiato guida tecnica e sembra intenzionato a intraprendere la strada del professionismo nel modo più serio possibile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: un match ancora prima del derby italiano Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: derby italiano dopo cena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match... LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno, un derby azzurro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: derby italiano dopo cena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l'inizio di programma per l'Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com