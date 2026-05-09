Alle 16.43, Sabalenka ha concluso in 35 minuti la prima frazione contro Cirstea, portandosi in vantaggio nel match. Contestualmente, il torneo ATP di Roma 2026 prosegue con l'incontro tra Sinner e Ofner, mentre l'azzurro scenderà in campo alle 19.00. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale su tutti gli incontri in corso e in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 Sabalenka ci mette 35 minuti per vincere il primo set su Cirstea. Dopo la bielorussa, e non prima delle 19.00 Sinner scenderà in campo. 16.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la giornata sul Campo Centrale del Foro Italico è iniziato con il ritiro di Machac che ha permesso a Medvedev di passare al terzo turno degli Internazionali d’Italia senza giocare. Al suo posto sul primo campo del circuito romano è sceso in campo Rublev che ha battuto per 2-0 Kecmanovic. Successivamente, purtroppo per la bandiera italiana, è arrivata la dolorosissima sconfitta di Paolini contro Mertens con l’azzurra che non ha sfruttato tre match point nel secondo set per poi perdere l’incontro al terzo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Sabalenka subito avanti, azzurro in campo alle 19.00

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