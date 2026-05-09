Al torneo ATP di Roma, i giocatori sono entrati in campo per il riscaldamento. Sinner è il secondo a entrare, accolto con entusiasmo dal pubblico del Campo Centrale. Il match tra Sinner e Ofner sta per iniziare e i tennisti si preparano sul terreno prima dell'inizio ufficiale. La partita si svolge sotto gli occhi degli spettatori presenti, pronti a seguire ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 Ingresso in campo dei tennisti, Sinner è il secondo ad entrare nel boato del Campo Centrale che accoglie calorosamente il suo Imperatore. 18.59 Sinner raggiunge Ofner nel corridoio subito precedente al campo, salutandolo con una gentile stretta di mano. 18.58 Nel frattempo, è uscito il programma di domani con ben tre italiani che giocheranno sul Campo Centrale: non prima delle 15.00 ci sarà Musetti contro Cerundolo, non prima delle 19.00 ci sarà Cocciaretto con Swiatek e, infine, non prima delle 20.30 Arnaldi con Jodar. Sulla BNP Aripas Arena, come secondo match dalle 16.00, sarà il turno di Darderi che se la vedrà con Paul.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento!

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Sinner-Dzumhur 0-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento

Leggi anche: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento!

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Ofner, chi è l'avversario di Sinner a Roma; Sinner, il cammino del n. 1 a Roma inizia con Ofner: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il Foro accoglie il suo imperatore.

Sinner-Ofner in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 19: dove vedere l’esordio in TVSinner sfida Ofner nel secondo turno degli Internazionali di Roma 2026, match d'esordio per Jannik dopo il bye al primo turno come testa di serie ... fanpage.it

Diretta LIVE Sinner-Ofner Internazionali d'Italia 2°turno: Jannik debutta a RomaDiretta Live della partita tra Jannik Sinner e Ofner, valevole per il secondo turno degli Internazionali d'Italia. sport.virgilio.it

L’impressionante marea umana accorsa a vedere l’allenamento di Sinner prima del suo esordio agli Internazionali contro Ofner #Sinner #Roma #Internazionali #CorrieredelloSport x.com

Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit